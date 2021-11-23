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Госавтоинспекция Самарской области информирует о проведении массовых рейдовых мероприятий!

23 ноября 2021 11:39
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Госавтоинспекция Самарской области информирует о проведении массовых рейдовых мероприятий!

Сегодня на территории городов Самара и Тольятти проводятся рейдовые мероприятия с привлечением максимального количества автоинспекторов. 

В первую очередь данные мероприятия направлены на профилактику грубых нарушений ПДД РФ со стороны участников дорожного движения.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий и наступлением осенне-зимнего периода года, особое внимание автоинспекторы уделяют автомобилям с превышением норм  светопропускаемости стекол, что также является грубым нарушением Правил дорожного движения. Тонировка, а равно нанесение пленочного покрытия на передние боковые и ветровое стекло автомобиля, ухудшает видимость, а в ночное время и при плохих погодных условиях практически лишает водителя обзора, что может привести к трагическим последствиям.

    Будьте предельно внимательны и дисциплинированы, ведь даже она ошибка на дороге может стоить нескольких жизней.

    "Просим отнестись с пониманием к проводимым Госавтоинспекцией мероприятиям. В первую очередь они направлены на вашу безопасность", - сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

   

Теги: БДД

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