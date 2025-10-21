Глава "Яндекс Такси" предупредил о рисках закона о локализации машин таксопарков

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
в Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
В Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.38
EUR 94.38
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Глава "Яндекс Такси" предупредил о рисках закона о локализации машин таксопарков

21 октября 2025 11:16
133
Глава "Яндекс Такси" предупредил о рисках закона о локализации машин таксопарков

Глава "Яндекс Такси" Александр Аникин в интервью РБК оценил потенциальные риски нового закона о локализации автомобилей для таксопарков.

Аникин выразил мнение, что текущая версия перечная разрешенных моделей авто может серьезно ограничить поставки новых машин во многие города и тарифные классы, пишет Смотрим. 

"Из 22 моделей существенная часть не проходит по соображениям цены, остается очень ограниченный выбор", – отметил он.

Особую озабоченность, по словам главы сервиса, вызывает положение самозанятых водителей с личными автомобилями. Доля транспортных средств, соответствующих новым требованиям, в этой категории значительно ниже. Аникин предупредил, что такие водители могут массово покинуть отрасль – особенно негативно это отразится на малых городах, где самозанятые водители занимают 90% ниши.

"Такой водитель не станет менять свою машину ради подработки в такси по пятницам. Он просто уйдет из отрасли", – пояснил глава "Яндекс Такси".

Аникин также подчеркнул, что сейчас долгосрочное планирование таксопарков нарушено. Крупные операторы обычно заранее знают о предстоящих поставках автомобилей, но сейчас эта система не работает. Аникин констатировал, что любая неопределенность снижает склонность к риску. Худший же сценарий – разочарование предпринимателей и общее сжатие рынка.

Новый закон, по мнению Аникина, скажется и на стоимости поездок.

"Любое ограничение предложения при прочих равных влияет на стоимость в сторону роста", – подчеркнул он.

Согласно первому варианту перечня автомобилей, который опубликовал Минпромторг, пройти регистрацию как такси с 1 марта 2026 года смогут 22 модели марок Lada, "Москвич", УАЗ, Evolute, Voyah и Sollers. Ведомство намеревается обновлять список по мере появления новых моделей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
100
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
327
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
354
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
408
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
645
Весь список