Глава "Яндекс Такси" предупредил о рисках закона о локализации машин таксопарков

Глава "Яндекс Такси" Александр Аникин в интервью РБК оценил потенциальные риски нового закона о локализации автомобилей для таксопарков.

Аникин выразил мнение, что текущая версия перечная разрешенных моделей авто может серьезно ограничить поставки новых машин во многие города и тарифные классы, пишет Смотрим.

"Из 22 моделей существенная часть не проходит по соображениям цены, остается очень ограниченный выбор", – отметил он.

Особую озабоченность, по словам главы сервиса, вызывает положение самозанятых водителей с личными автомобилями. Доля транспортных средств, соответствующих новым требованиям, в этой категории значительно ниже. Аникин предупредил, что такие водители могут массово покинуть отрасль – особенно негативно это отразится на малых городах, где самозанятые водители занимают 90% ниши.

"Такой водитель не станет менять свою машину ради подработки в такси по пятницам. Он просто уйдет из отрасли", – пояснил глава "Яндекс Такси".

Аникин также подчеркнул, что сейчас долгосрочное планирование таксопарков нарушено. Крупные операторы обычно заранее знают о предстоящих поставках автомобилей, но сейчас эта система не работает. Аникин констатировал, что любая неопределенность снижает склонность к риску. Худший же сценарий – разочарование предпринимателей и общее сжатие рынка.

Новый закон, по мнению Аникина, скажется и на стоимости поездок.

"Любое ограничение предложения при прочих равных влияет на стоимость в сторону роста", – подчеркнул он.

Согласно первому варианту перечня автомобилей, который опубликовал Минпромторг, пройти регистрацию как такси с 1 марта 2026 года смогут 22 модели марок Lada, "Москвич", УАЗ, Evolute, Voyah и Sollers. Ведомство намеревается обновлять список по мере появления новых моделей.