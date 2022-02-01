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Генпрокуратура предложила аннулировать ошибочные штрафы с дорожных камер. Ведомство готовит поправки, которые позволят отменять их без обращения пострадавших водителей. Сейчас без запроса или протеста прокуратуры ГИБДД не имеет на это право.

В 2021 году прокуроры проверили работу комплексов автоматической фиксации. Они выявили, что камеры зачастую «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями», передает Радио Маяк.