ГАИ предложила ограничить установку двигателей повышенной мощности

169

ГАИ выступила с инициативой ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности, а также запретить удлинять раму автомобиля, если такая возможность не предусмотрена производителем. Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале нормативных правовых актов.

Документ запрещает нелегализованный тюнинг в кустарных условиях. Штраф за изменения конструкции машины составляет 500 рублей (ст. 12.5 КоАП).

Менять двигатель на агрегат, максимальная мощность или крутящий момент которого превышает на 25% характеристики заводского мотора, будет запрещено. Также нельзя удлинять раму машины — так иногда делают владельцы грузовиков, чтобы увеличить грузоподъемность, пишет Смотрим.