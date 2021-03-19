Фрунзенский и Старый мосты в Самаре соединят

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Стали известны подробности строительства Южной обводной дороги в Самаре.

— На первом этапе работы будут вести на участке от улицы Водников до улицы Самарской. Отрезок в 2,9 километра будет начинаться от пересечения Малярного переулка с улицей Засекина и заканчиваться на пересечении Самарской и Южной обводной дороги, — пояснили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

По проекту, на этом участке магистрали будет от 2 до 4 полос. Общая ширина дороги будет варьироваться от 7 до 15 метров. Предполагается, что водители смогут развивать скорость от 50 до 70 километров в час. При этом, как сообщили в Минтрансе, возведение многоуровневых транспортных развязок на данном этапе не предусмотрено. Также региональные власти не планируют брать с водителей деньги за проезд по этой дороге. Как предполагают чиновники, строительство первого участка Южной обводной дороги позволит перераспределить транспортные потоки и соединить мост в створе на улице Главной (Старый) с Фрунзенским (Самарским) мостом.

Сейчас документы, связанные с этим этапом работ, готовят к государственной экспертизе. Ее результаты планируют получить в 2021 году. Только после этого в Минстрое смогут назвать точные сроки и источники финансирования проекта. Однако уже сейчас известно, что строительство только первого этапа оценивают в 1,7 миллиарда рублей.

— Для строительства первого этапа Южной обводной дороги потребуется изъять земельные участки, расположенные в границах будущей магистрали. Также планируется снести строения, расположенные на этих территориях. Здесь находятся гаражи, жилые дома и промышленные объекты. Собственники смогут рассчитывать на компенсацию, — добавили в Минстрое.

Строительство Южной обводной дороги в Самаре планируют с 2010-х годов. Согласно эскизам, она должна пройти по берегу реки Самары. Трассу проложат от улицы Водников до Южного шоссе. В центре Самары она будет пересекаться с Главной, Комсомольской, Самарской и Ленинской. Далее дорога проследует через Железнодорожный район, в том числе в районе поселков Шмидта и Толевый, до Южного моста.

При этом предполагается строительство нескольких многоуровневых развязок: на пересечениях с улицей Главной, Фрунзенским мостом, проспектом Карла Маркса, улицей Белогородской и с Южным шоссе. Магистраль пройдет через рельсы, ведущие к железнодорожному вокзалу Самары и станции Школьной. Для проезда автомобилей и прохода пешеходов здесь построят тоннели. Подробности описаны в нашем обзоре.

Ширина проезжей части составит 8 метров. Для проезда обустроят две полосы движения. Расчетная скорость потока составит 80 километров в час. Также вдоль трассы обустроят тротуары и велодорожки, пишет 63.ру.