Финская железнодорожная компания возобновляет прием поездов из России

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Финская VR Transpoint с 30 марта вновь начинает принимать поезда из России. Об этом говорится в заявлении компании.

Перевозчик отметил, что решение принято на основании уточненной информации от британских властей, которые пояснили, что санкции против РЖД не затрагивают соглашения, заключенные с VR.

"Грузоперевозки на восточном направлении возобновятся 30 марта", - говорится в заявлении.

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Ранее в компании заявили об остановке движения поездов "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Власти Финляндии сочли эксплуатацию составов "более нецелесообразной". Решение о возобновлении грузоперевозок не влияет на ситуацию с "Аллегро", пишет "Российская газета".