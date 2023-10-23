Езда на летней резине зимой наказывается штрафом

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Езда на летней резине в зимний сезон в России признана нарушением с 1 сентября. Об этом напомнил заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.

«За такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Несмотря на то что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит 4-5 выше нуля», — предупредил водителей Поздняков в разговоре с RT.

Собеседник напомнил, что летняя и зимняя резина отличаются друг от друга не только протектором, шипами и «липучками», но и составом резины. «Летние подходят для теплой погоды, а в холод „дубеют“ и становятся менее эффективными даже на сухой дороге. Зимние, наоборот, лучше работают в холод и хуже — в теплое время», — объяснил эксперт. По его словам, летние шины изначально спроектированы так, чтобы отводить воду от места контакта с дорогой, в то время как зимние рассчитаны на гололедицу, пишет Ура.ру.