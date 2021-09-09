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Еще один вокзал построят на Комсомольской площади в Москве, где расположены Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы. Он будет предназначен для высокоскоростной магистрали (ВСМ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

3 августа пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург (ВСЖМ-1). По данным пресс-службы, общая протяженность трассы составит порядка 680 км, в том числе в границах Москвы - 43 км с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

Открытие магистрали позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга с четырех часов на "Сапсане" до двух с половиной часов.

Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года, сообщал ранее в интервью ТАСС замглавы министерства Владимир Токарев. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей, отмечал он.

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