Еще больше комфорта для пассажиров АО «ФПК» в праздничные дни

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Федеральная пассажирская компания (дочернее общество ОАО "РЖД") предлагает пассажирам совершать комфортабельные поездки по привлекательным ценам в праздничные дни. До 11 января оформить билеты в вагоны СВ можно от 3199 рублей.

Акция распространяется на ряд поездов дальнего следования, в частности, курсирующих в сообщении между Москвой и Пензой, Великим Новгородом и Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом и Самарой и т.д. Совершить поездки можно в период в период до 11 января включительно по отдельным датам в зависимости от выбранного направления.

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия её проведения опубликованы на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено.