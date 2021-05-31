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Элиту мотостроения презентовали на ретро-фестивале в Самарской области

31 мая 2021 12:23
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Элиту мотостроения презентовали на ретро-фестивале в Самарской области

29 мая 2021 года  в Музее мотоциклов «Мотомир Вячеслава Шеянова» состоялся ретро-фестиваль. Он пришел при участии международного военно-патриотического слета «Моторы войны» и при информационной поддержке департамента туризма Самарской области. В рамках фестиваля любой желающий мог прокатиться на ретро-технике времен Второй Мировой Войны на Дубовой Поляне возле поселка Петра Дубрава.

В лесу участников фестиваля ожидали 12 восстановленных моделей военного мотостроения из Германии, Бельгии, Японии, Швейцарии, Великобритании, Франции, Италии и, конечно же, отечественные мотоциклы. В этой линейке коллекции военные аппараты с приводом на колесо коляски, специально разработанные для войны агрегаты и трициклы – ажурные трудяги полей битв и тыла. На фестивале желающие могли проехать по 2 живописным маршрутам, которые выдержал бы не каждый внедорожник. Кроме того, на фестивале были представлены 5 восстановленных автомобилей времен Великой отечественной войны, на которых также могли прокатиться каждый.

Далее фестиваль продолжился в музее мотоциклов «Мотомир Вячеслава Шеянова», экскурсию провел лично руководитель туристической точки притяжения. В музее экспонируются 104 мотоцикла, которые собрали в пять линеек: гражданская элита, четырехцилиндровые модели, военная элита, «Старшие» модели Золотого Века и русская линия. По словам Вячеслава Шеянова здесь представлена самая полная коллекция в мире, где сегодняшний житель Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Польши, СССР, США, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии может воочию увидеть дело рук своих прадедов.

В музее мотоциклов «Мотомир Вячеслава Шеянова» можно не только осуществить самостоятельный осмотр мотоциклов или заказать экскурсию, но и провести фотосессию или прокатиться на разные расстояния: 300 метров, километр и три.

Музей интегрирован в туристические маршруты и программы и активно работает не только с индивидуальными туристами, но и с грумами.

Теги: мотостроение мотоциклы ретрофестиваль

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