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Электронные диагностические карты техосмотра начнут выдавать с 1 марта

4 января 2021 13:23
178
Электронные диагностические карты техосмотра начнут выдавать с 1 марта

С 1 марта 2021 года в России автовладельцам начнут выдавать диагностические карты технического осмотра в электронном виде.

Такие изменения содержатся в обновленной редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», пишут "Известия".

В тексте указывается, что диагностическая карта — это документ в электронном виде, а в случаях, предусмотренных законом, также на бумажном носителе, «оформленный по результатам проведения технического осмотра транспортного средства, содержащий сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств».

Карта будет оформляться в единой автоматизированной информационной системе и храниться не менее пяти лет, сообщает «РИА Новости».

Платить за электронную карту будет не нужно.

Фото: Pixabay.com

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Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
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