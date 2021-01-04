Электронные диагностические карты техосмотра начнут выдавать с 1 марта

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С 1 марта 2021 года в России автовладельцам начнут выдавать диагностические карты технического осмотра в электронном виде.

Такие изменения содержатся в обновленной редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», пишут "Известия".

В тексте указывается, что диагностическая карта — это документ в электронном виде, а в случаях, предусмотренных законом, также на бумажном носителе, «оформленный по результатам проведения технического осмотра транспортного средства, содержащий сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств».

Карта будет оформляться в единой автоматизированной информационной системе и храниться не менее пяти лет, сообщает «РИА Новости».

Платить за электронную карту будет не нужно.

Фото: Pixabay.com