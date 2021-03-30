Электробус сегодня вернется на самарские улицы

114

В Самаре после продолжительного ремонта на дороги города вновь возвращается электробус.​​​​​​ Маршрут электробуса № 108 начинается с остановки «Губернский рынок» и заканчивается в «Южном городе». Во вторник, 30 марта, он вновь выходит в рейс.

Как сообщили в «Трамвайно-троллейбусном управлении» машина долгое время была на ремонте. Чтобы привести в порядок транспортное средство в Самару приезжали специалисты из Минска.

Напомним, электробус на сегодняшний день в губернии один. Этот транспорт по своим свойствам и принципу конструирования во многом похож на троллейбус, а в общей концепции — на электромобиль, каковым он и является, за исключением размеров, вместимости и мощности электропривода, пишет ГТРК Самара.

Ранее электробус много раз снимали с линии из-за технической неисправности зарядной станции, после ремонта возвращали на улицы города.

Фото: web.archive.org​​​