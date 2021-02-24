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Эксперты выяснили, какие цвета автомобилей популярны в Самарской области

24 февраля 2021 11:16
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Эксперты выяснили, какие цвета автомобилей популярны в Самарской области

Эксперты Авито Авто выяснили, какие цвета кузова наиболее популярны в разных регионах России.

В Самарской области в 2020 году наибольшим спросом пользовался белый цвет кузова (доля продаж автомобилей такого цвета от общего количества реализованных в регионе за год составила 21,91%). На втором месте в рейтинге самых популярных цветов кузова в регионе – черный (доля в продажах за год – 19,79%), а третью строчку занимает серебряный (доля в продажах за год – 17,21%). В топ-5 самых популярных цветов кузова в Алтайском крае по итогам 2020 года также вошли: серый (доля в продажах за год – 13,62%) и синий (доля в продажах за год – 7,15%).

Топ-5 наиболее популярных цветов автомобилей по России в целом по итогам 2020 года при этом выглядит так: на первом месте – белый, на втором – черный, на третьем – серебряный, на четвертом – серый, а пятую позицию занимает синий.

Как отмечают эксперты Авито Авто, в России в целом белые автомобили стали более востребованными на вторичном авторынке, чем черные. Доля продаж белых автомобилей от общего количества реализованных в стране за год составила 19,34%, а доля продаж черных – 19,28%.

При этом еще по итогам I полугодия 2020 года черные автомобили обгоняли белые на 0,3 процентных пункта: тогда доля продаж черных автомобилей составляла  составляла 19%, а доля продаж белых автомобилей – 18,7%.

В Самарской области доля продаж белых автомобилей от общего количества реализованных на вторичном авторынке за 2020 год выросла с 21,11% до 21,91%.

Синий цвет вошел в топ-5 наиболее популярных в России, а красный и зеленый цвета заняли шестое и седьмое места соответственно. Интересно, что в некоторых регионах страны более популярны автомобили зеленого цвета, а в некоторых – красного. Так, зеленые автомобили оказались популярнее красных в Алтайском крае и Ставропольском крае, а также в Брянской, Волгоградской, Кировской, Омской, Саратовской, Ульяновской и Тверской областях.

Голубой цвет кузова по стране оказался на 10 месте по популярности. Чуть активнее, чем в других областях покупают голубые автомобили в Алтайском крае, а также Калининградской и Омской областях: здесь этот цвет занял не десятую, а девятую позицию по доле продаж.

Фото: Pixabay.com

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