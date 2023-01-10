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Эксперты Народного фронта требуют взять на контроль реконструкцию дороги в Тольятти

10 января 2023 11:51
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Эксперты Народного фронта требуют взять на контроль реконструкцию дороги в Тольятти

В рамках общественного контроля отработки обращений, Народный Фронт Самарской области выявил 42 обращения жителей на Прямую линию Президента РФ, о многолетней проблеме проезда из населенных пунктов Ставропольского района в г. Тольятти. Ввиду активной застройки п. Приморский, села Подстепки, появлением ЖК «Питер», «Велит», «Европейский» и других коттеджных поселков при отсутствии развития дорожной инфраструктуры, увеличивается транспортная нагрузка на действующие улично-дорожные сети, что в свою очередь провоцирует возникновение многочасовых пробок. Отмечается, что проблеме порядка 10 лет и увеличение дорожной пробки особенно чувствительно в весеннее, летнее и осеннее время, когда из города Тольятти приезжают дачники. За этот период граждане Тольятти и Ставропольского района неоднократно обращались в органы власти, до сих пор проблема не решена.

Народный фронт в Самарской области взял ситуацию под контроль в 2021 году. Тогда состоялось совещание по данной проблеме под председательством губернатора Самарской области. По итогам мероприятия был сформирован протокол, в котором были отражены все этапы для перспективной реконструкции дороги. Общественный контроль исполнения протокольных поручений показал неоднократное нарушение сроков протокола, например, запуск первого этапа строительства дороги должен был состоятся до 15 июня 2022 года, однако на сегодняшний день, работы не ведутся, проектная документация готовится на очередную экспертизу.

В сентябре 2022 года по инициативе активистов Народного фронта состоялась встреча с руководством администрации города Тольятти и общественностью по данному вопросу и выработано принципиальное решение о начале работ по строительству кольцевой развязки на въезде в поселок Приморский в текущем году. Работы не начаты!

«Этот перекресток не меньше шести лет отравляет жизнь жителям двух близлежащих поселков - Приморский и Подстепки, а также горожанам, которые имеют дачи в том направлении. И все это время городские власти ищут варианты решения транспортной проблемы. Давайте закроем этот вопрос раз и навсегда» — сказал сопредседатель Народного фронта в Самарской области Дмитрий Михаленко.

Эксперты Народного фронта сформировали обращение в адрес прокурора города с предложением взять на контроль вопрос реконструкции дороги и соблюдения сроков проектирования, начала и окончания работ.

 

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