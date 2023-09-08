Египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву

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Египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановила рейсы в Москву на период с 8 по 17 сентября 2023 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.

Как указано в сообщении, представители зарубежной фирмы объяснили данное решение производственной необходимостью. При этом в Росавиации заявили о планах провести оперативное совещание с целью дальнейшей поддержки туристов.

В частности, в Федеральном агентстве воздушного транспорта обсудят возвращение домой россиян, в настоящее время находящихся в египетском городе-курорте Шарм-эль-Шейхе. Также сотрудники Росавиации окажут помощь гражданам страны, купившим билеты на рейсы Red Sea Airlines на указанное время.

«При участии туроператора «Интурист», обслуживающей компании «Дельта Сервис» и представителей российских авиакомпаний будут обсуждены меры по скорейшему урегулированию сложившейся ситуации», — уточнили в агентстве.

Кроме того, Red Sea Airlines оповестил Росавиацию о готовности перенести дату поездки находящихся в Москве пассажиров на более позднюю. В случае отказа от подобной услуги руководство авиакомпании пообещало возместить полную стоимость билетов, говорится в заявлении, пишет Газета.