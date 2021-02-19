Движение по Крымскому мосту второй раз за сутки закрыли из-за непогоды

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Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки из-за непогоды, передает ТАСС. Об этом сообщается на сайте МЧС Крыма.

Ранее автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено из-за непогоды. В районе Керченского пролива прошел сильный снегопад, на мосту сильный боковой ветер и плохая видимость. Позже сообщалось, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновлено по направлению из Крыма на Кубань

"МЧС Республики Крым информирует: с 09:30 движение через Крымский мост закрыто с обеих сторон. Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в направлении Краснодар - Керчь образовался затор длиной около километра из около 200 транспортных средств, том числе 56 грузовиков, более 120 легковых автомобилей и восьми автобусов.

Ранее сообщалось, что в связи с сильным снегопадом в Темрюкском районе и гололедом сотрудники Госавтоинспекции Кубани решили прекратить движение транспорта по автодороге Новороссийск - Керчь со 139-го километра в направлении Керчи. В Темрюкском районе ограничено движение грузовиков. Также автобусы в Республику Крым не будут отправляться с автовокзалов Краснодарского края до возобновления движения по Крымскому мосту. Такое решение принято для того, чтобы избежать большого скопления транспорта на подъездах к мосту. В Темрюкском районе по направлению к Крымскому мосту организована перехватывающая парковка для автомобилей. Временная стоянка на 300 автомобилей находится в станице Старотитаровской. Возле моста и в поселке Тамань организованы пункты обогрева для водителей. Кроме того, в районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи организован отстойник на 600 автомобилей на базе аэропорта Керчь, также на базе школы № 4 находится ближайший пункт обогрева на 800 человек, организован подвоз горячих напитков в район затора.

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю/ТАСС