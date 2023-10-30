Я нашел ошибку
Главные новости:
В европейской части России ожидается мощное потепление
В европейской части России ожидается мощное потепление
В Чапаевске служебная собака помогла задержать наркодилера
В Чапаевске служебная собака помогла задержать наркодилера
Планы на отпуск в 2024 году уже строят 2 из 3 самарцев
Планы на отпуск в 2024 году уже строят 2 из 3 самарцев
Золото подорожало на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Золото подорожало на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Мобильные операторы «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика
Мобильные операторы «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика
Движение по Крымскому мосту временно закрыли для автотранспорта
Движение по Крымскому мосту временно закрыли для автотранспорта
На счету Джонсона 13 матчей в составе "Питтсбург Пингвинз" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Экс-игрок НХЛ Адам Джонсон скончался после того, как ему коньком рассекли шею во время матча
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
30 октября в Самарской области сохранится усиление ветра, на дорогах гололедица
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
-0.34
EUR 98.35
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Движение по Крымскому мосту временно закрыли для автотранспорта

30 октября 2023 09:12
70
Движение по Крымскому мосту временно закрыли для автотранспорта

Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта в понедельник утром, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

В воскресенье движение на мосту ограничивали отдельно в направлении Керчи и в направлении Кубани на короткие промежутки времени.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео? пишет Интерфакс.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров передал 2-й армии уникальный боевой пикап.
29 октября 2023  15:02
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с казаками-добровольцами перед их отправкой в зону СВО
594
В Самаре временно изменят четыре автобусных маршрута
29 октября 2023  14:20
В Самаре временно изменят четыре автобусных маршрута
377
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником
29 октября 2023  12:05
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником
472
Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
28 октября 2023  09:55
Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
583
Также глава региона провел совещание с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы на объекте, и профильных министерств.
27 октября 2023  19:35
Готовность почти 90%: губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства трассы и моста через Волгу
1013
Весь список