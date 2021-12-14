Дополнительные поезда в Москву назначены на новогодние праздники на Куйбышевской магистрали

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На Куйбышевской железной дороге в период новогодних и рождественских каникул назначаются дополнительные поезда формирования Куйбышевского филиала АО "ФПК". Они будут следовать по наиболее востребованным и популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января.

Дополнительные поезда запланированы по направлениям Самара – Москва, Пенза – Москва, Уфа – Москва (через Самару), Уфа – Москва (через Ульяновск), Москва – Димитровград, Москва – Тольятти, Орск – Москва – Орск (через Самару).

Железнодорожники ежедневно отслеживают наличие свободных мест в поездах. В случае роста спроса на ряде направлений будет рассмотрена возможность увеличения количества дополнительных рейсов либо включения дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

Продажа билетов открыта. Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".