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Дополнительные поезда в Москву назначены на новогодние праздники на Куйбышевской магистрали

14 декабря 2021 09:54
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Дополнительные поезда в Москву назначены на новогодние праздники на Куйбышевской магистрали

На Куйбышевской железной дороге в период новогодних и рождественских каникул назначаются дополнительные поезда формирования Куйбышевского филиала АО "ФПК". Они будут следовать по наиболее востребованным  и популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января. 

    Дополнительные поезда запланированы по направлениям Самара – Москва, Пенза – Москва, Уфа – Москва (через Самару), Уфа – Москва (через Ульяновск), Москва – Димитровград, Москва – Тольятти, Орск – Москва – Орск (через Самару).

    Железнодорожники ежедневно отслеживают наличие свободных мест в поездах. В случае роста спроса на ряде направлений будет рассмотрена возможность увеличения количества дополнительных рейсов либо включения дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

    Продажа билетов открыта. Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". 

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