Доля китайских грузовиков на рынке РФ установила новый рекорд

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По итогам 45-й недели (с 7 по 13 ноября 2022 года) новые грузовые автомобили китайских марок были куплены в России в количестве 831 единицы. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это составляет 46% от общего объема рынка за прошедшую неделю и является рекордным показателем. Таким образом, грузовики из КНР уже третий раз в нынешнем году стали самыми популярными в нашей стране.

Напомним, ранее им это удавалось в 28-ю (11 – 17 июля) и 43-ю (24 – 30 октября) недели. «Китайцы» снова смогли опередить отечественных производителей, на долю которых пришлось 44,3%, что составляет 800 купленных экземпляров. Как следствие, более 90% рынка новых грузовиков за 45-ю неделю суммарно принадлежит китайским и российским брендам.

Впрочем, несмотря на рекордную долю «китайцев», лидерство в марочном рейтинге сохраняет отечественный KAMAZ (598 шт.). А сразу за ним расположились три представителя Поднебесной – Shacman/Shaanxi (285 шт.), SITRAK (183 шт.) и FAW (178 шт.). Замкнул пятерку лидеров российский Ural (110 шт.), а результаты каждой из оставшихся марок по итогам прошлой недели составили менее 100 грузовиков. В модельном рейтинге тоже первенствует KAMAZ – модель 43118 (202 шт.). На втором месте находится SITRAK C7H (183 шт.). Кроме них, в ТОП-5 попали FAW CA3310 (141 шт.), KAMAZ 65115 (141 шт.) и Shacman/Shaanxi SX3258 (94 шт.), пишет Автостат.