До конца года в Самарскую область поступят 70 школьных автобусов

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Всего за три года область получит 315 школьных автобусов. Машины оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС. Системная работа по обновлению школьного автопарка ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова с 2018 года. Транспорт будет доставлять детей не только на занятия и домой, но и возить на спортивные и культурные мероприятия.

Новый транспорт в основном предназначен для сельской местности, ведь нередко расстояние от дома до школы достаточно велико.

«Я сама в детстве ездила на школьном автобусе, я была так называемым приезжим ребенком. И в то время никто не заботился о том, как мы доедем до школы. Например, на моем автобусе, на котором ездила я, никогда не работала печка, это был ПАЗик холодный. И я даже помню, как водитель скоблил лобовое стекло руками, чтобы ему было видно дорогу. А сейчас школьный автобус – это благо. Он подъезжает, там есть сопровождающий, там есть ремни безопасности, теплые сидения. Это комфорт, забота. Обновлять парки нужно обязательно. И очень хорошо, что об этом думают и этим занимаются. Мы живем в отдаленном населенном пункте, для меня, как для мамы, это очень важно», - рассказала жительница Хворостянского района Алена Тупикова.

Поставки новых автобусов в регионы – важная задача. За последние пять лет в стране было закуплено более 11,5 тысяч школьных автобусов. А в апреле текущего года во время послания к Федеральному собранию Президент объявил, что в ближайшие четыре года будет закуплено еще не менее 16 тысяч школьных автобусов.

«Это системное вложение, в первую очередь, в качество образования. Снимая барьеры, мы действуем в интересах каждого ребенка, исходя из того, что у него будет больше возможностей реализовать себя. Также мы обязаны учитывать особенности каждого региона и его мнение об эффективности маршрутов», - отметила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

По мнению Елены Шмелевой, проезд ребенка от дома до школы – это часть образовательной среды, развитием которой власти должны заниматься комплексно. Доступность автобусов для школьников важна не только как доставка в образовательное учреждение, но и для посещения внеклассных мероприятий.

С начала учебного года начала действовать «Пушкинская карта» для школьников. На нее начисляются деньги на посещение музеев, выставок и театров. Обновление парка школьных автобусов в регионах позволит, в том числе, расширить географию использования этих карт.