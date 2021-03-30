Дмитрий Азаров призвал депутатов ужесточить ответственность за вождение транспорта в нетрезвом виде

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил увеличить суммы административных штрафов, максимальный срок лишения прав и ужесточить уголовную ответственность за ДТП, совершенные по вине пьяных водителей. С такой инициативой Глава региона вышел к депутатам регионального парламента на очередном заседании во вторник, 30 марта.



«В последние недели всех нас тревожит рост погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Мы беспокоимся, в первую очередь, за жизнь и здоровье жителей. Сотрудники ГИБДД и УВД делают на сегодняшний момент все возможное для предотвращения таких ситуаций, в этом у меня нет сомнений. Сухая статистика, по данным ГИБДД на 25 марта, говорит о том, что у нас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение числа ДТП на 38% и количества пострадавших – на 36%. Но число погибших растет», – отметил Глава региона.



В прошлом году всего на территории Самарской области зарегистрировано 3237 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 318 человек погибли и 4136 получили ранения. Водителями с признаками опьянения совершено 255 ДТП, в которых погибли 70 и ранены 337 человек. Зарегистрировано 420 аварий с участием детей, среди которых 17 погибли, еще 466 – были ранены.

Дмитрий Азаров добавил, что одна из основных причин аварий с гибелью людей, которые произошли с начала текущего года, – грубое нарушение ПДД и алкогольное опьянение водителей. Именно поэтому Губернатор предложил разработать законопроект по ужесточению ответственности за управление транспортным средством водителями, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

«Давайте над этим поработаем всерьез, – обратился Глава региона к депутатам. – Необходимо увеличение суммы административного штрафа, увеличение максимального срока лишения права управления транспортным средством, также следует увеличить и максимальный срок лишения свободы при уже имеющемся нарушении. Я считаю, что та ситуация, которая сложилась в последние недели, создает предпосылки для того, чтобы мы вместе выдвинули инициативу по ужесточению ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Депутаты поддержали Главу региона.