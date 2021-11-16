Я нашел ошибку
Главные новости:
Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
В Самарской области резко похолодает
В Самарской области резко похолодает
Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей
Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей
Казанский школьный стрелок признан вменяемым
Казанский школьный стрелок признан вменяемым
В Самаре переименуют ТРК «Московский»
В Самаре переименуют ТРК «Московский»
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
У самарца отобрали лом черных металлов
У самарца отобрали лом черных металлов
В Нефтегорске по капле крови установили налетчиков на ювелирный салон
В Нефтегорске по капле крови установили налетчиков на ювелирный салон
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.27
0.46
EUR 82.77
0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»

16 ноября 2021 11:50
143
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»

Во вторник, 16 ноября, в Москве открылся Международный форум «Транспорт России-2021», который проходит в рамках «Транспортной недели 2021». В главном деловом событии транспортной отрасли Российской Федерации принимает участие делегация Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов страны по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Дорожная сеть в регионе качественно меняется с каждым годом, и эти перемены отмечают жители губернии. Темпы строительства и ремонта также увеличиваются. Если в 2020 году было отремонтировано более 300 км дорожного полотна, то в этом году только в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведено в порядок около 400 км автомагистралей.

Никогда еще в регионе не было таких масштабов строительства мостов: раньше срока открылся новый мост через реку «Сок», ускоренными темпами идёт работа по 2-му этапу строительства мостового перехода «Фрунзенский», продолжается строительство моста через Волгу со 100-километровой трассой в районе Тольятти, которая входит в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Строится важнейшая транспортная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Готовится к вводу в эксплуатацию реконструированная дорога «Тольятти – Ягодное».  Близится к завершению строительство железнодорожной ветки к Особой экономической зоне «Тольятти». Начались проектные работы для строительства скоростной железнодорожной линии «Липяги (Новокуйбышевск)-Самара-аэропорт Курумоч-Тольятти».

Одобрена заявка региона на получение инфраструктурного бюджетного кредита для завершения первой ветки Самарского метро с возведением станции «Театральная».

Все эти темы будут подробно обсуждаться в ходе форума. У Главы региона запланирован целый ряд встреч, посвящённых реализации инфраструктурных проектов. В рамках форума Дмитрий Азаров также примет участие в пленарной дискуссии «Транспорт России - 2035. От стратегии – к реализации», где представители власти и бизнеса обсудят единую опорную транспортную сеть, цифровизацию транспортной отрасли и глобальный энергопереход.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
16 ноября 2021, 11:12
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
В 2021 году к вводу в эксплуатацию запланировано 20 социально-значимых объектов. Строительство
134
в Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
15 ноября 2021, 11:10
В Самарской области стартует викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
Напомним, анонс акции в ходе общения с гражданами в прямом эфире дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1141
Главное – поддержка людей: финансирование социальной сферы станет приоритетом бюджетной политики региона в следующем году.
12 ноября 2021, 14:57
Губернская дума в первом чтении одобрила бюджет региона на следующий год
Главное – поддержка людей: финансирование социальной сферы станет приоритетом бюджетной политики региона в следующем году. Политика
991
В центре внимания
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
16 ноября 2021  12:50
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
77
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
16 ноября 2021  12:29
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
107
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
16 ноября 2021  11:50
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
141
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
16 ноября 2021  11:12
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
143
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 ноября 2021  13:38
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
517
Весь список