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Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов

20 декабря 2021 13:33
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Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов

В понедельник, 20 декабря, Губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров передал образовательным учреждениям региона ключи от 70 новых школьных автобусов. Они будут задействованы на 87 маршрутах и осуществлять перевозку более 1500 учеников.

Системная работа по обновлению школьного автопарка ведется по поручению Главы региона с 2018 года. За 3 года за счет средств федерального и областного бюджетов парк школьных автобусов полностью приведён в соответствие с нормативом. Всего было приобретено 315 автобусов для школ губернии.

«Парк школьных автобусов полностью соответствует нормативам. На будущий год мы заменим еще 23 автобуса. Обязательно это сделаем, и в дальнейшем никогда не допустим, чтобы срок эксплуатации школьных автобусов не выходил за нормативы, поскольку это комфорт, безопасность, качество образования детей, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Очень важно, чтобы родители, когда отправляют ребенка в школу, не переживали, знали, что в новом автобусу с заботливыми, профессиональными водителями ребенок доедет в школу и обратно. В первую очередь, это актуально для сельской местности».

Все машины оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС. Они полностью соответствуют действующим техническим нормативам и общим требованиям безопасности, предъявляемым к школьным автобусам для перевозки детей. «Новые машины более уютные, теплые, маневренные и безопасные для детей. Комфортно и водителю, потому что мне, например, приходится ежедневно проезжать около ста километров», – отметил водитель школьного автобуса Иван Гоголь.

Напомним, повышение качества и доступности образования – это важная часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова на основе предложений жителей региона. В Самарской области активно реализуется нацпроект «Образование», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. С 2019 года в регионе открылись 9 новых школ, еще две – в Самаре и Тольятти – строятся.

«Мы продолжаем нашу масштабную программу по строительству новых школ. Благодаря подписанному соглашению с ВЭБ.РФ и «ПроШкола» мы построим еще 12 новых школ в рамках государственно-частного партнерства. Это позволит дополнительно создать 1,5 тысяч мест для детей, – акцентировал Дмитрий Азаров. – Первое соглашение на строительство уже подписано. Три соглашения планируем подписать в первом квартале и еще восемь – к концу следующего года. Это серьезное расширение и обновление образовательной системы нашего региона». Новые образовательные учреждения появятся, в первую очередь, в самых быстро растущих по численности населения муниципалитетах.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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