Дептранс Самары рассказал, насколько правомерно пускать пассажиров в автобус через переднюю дверь

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В Самаре в очередной раз могут пересмотреть правила входа в автобусы. Об этом 63.RU сообщили представители департамента транспорта города.

Сейчас водители запускают пассажиров через передние двери. Такую инициативу внедрили представители компании-перевозчика «Самара Авто Газ». Причем для большинства горожан это стало сюрпризом, так как это решение никто и нигде не анонсировал. Самарцы неоднократно высказывали свое недовольство, и их поддержали в департаменте транспорта города. Чиновники потребовали у перевозчика вернуть всё на круги своя в самое ближайшее время. И предполагалось, что уже к концу первой недели июля это и произойдет. Но в результате, по словам самарцев, ситуация стала только запутаннее.

— В каких-то автобусах водитель открывает на вход переднюю дверь и сам же выдает билеты. Где-то запускают в салон через все двери. Третьи хоть и едут с кондуктором, но открывают только одну дверь на вход. В итоге в передней части салона вечная давка, а в середине и сзади — свободно, — пожаловались местные жители.

Между тем в «Самара Авто Газ» настаивают на необходимости входа в автобус через переднюю дверь. Представители компании назвали новую схему «шоковой терапией» и вынужденной мерой. По их словам, это необходимо для борьбы с зайцами и увеличения собираемости.

— Эта схема позволяет дисциплинировать пассажиров и приучить их оплачивать проезд при входе. В том числе и бесконтактными картами, которые нужно приложить к валидатору, что позволит со временем отказаться от наличных. В 2021 году это позволило увеличить пассажиропоток на 10%. Контрольно-ревизионная служба регулярно проводит мониторинг и сопоставляет пассажиропоток с количеством проданных билетов. В последние два месяца участились случаи безбилетного проезда. Следовательно, предприятие теряет часть выручки. Эти средства можно было направить на оснащение автобусов дополнительным оборудованием, — заявили представители перевозчика.

По их словам, 60% сотрудников «Самара Авто Газа» и 80% пассажиров согласились с такими нововведениями. Но чуть позже перевозчик немного пересмотрел свои правила. Это было связано с многочисленными жалобами жителей и критикой требований сначала впускать пассажиров и только потом их выпускать. Поэтому с середины июля водителей обязали действовать именно по такой схеме.

Редакция 63.RU обратилась в департамент транспорта за комментарием, насколько правомерны действия «Самара Авто Газ». Вот что ответили чиновники:

— Порядок входа и выхода пассажиров перевозчик самостоятельно устанавливает. Если в транспортном средстве две и более двери, то над ними устанавливают таблички «Вход» и «Выход». Несмотря на то что действия «Самара Авто Газ» не противоречат действующему законодательству, дептранс направил в адрес компании письмо о сохранении порядка входа и выхода во все двери, — заявили в дептрансе.

Похожие правила входа в автобусы уже внедряли в Самаре осенью 2021 года. Тогда перевозчик объяснял это нехваткой личного состава, а также повышением финансовой дисциплины при оплате проезда. Горожане массово выступили против этой меры. И только тогда от этой идеи решили отказаться.