"Делимобиль" собирается приостановить деятельность премиум-каршеринга

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Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Уточняется, что премиум-каршеринг пользовался популярностью у топ-менеджеров, однако многие из них недавно покинули столицу. Среди других проблем называется дефицит комплектующих.

Ранее агрегатор такси Gett решил приостановить работу в РФ с 1 июня. В свою очередь, мэр Сергей Собянин выделил 450 миллионов рублей на дополнительную поддержку компаний такси и операторов каршеринга.

Предусмотрено увеличение субсидий на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам на покупку транспорта.

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