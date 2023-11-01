Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года

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Соответствующее постановление Правительства Самарской области подписано 26 октября 2023 года.

По многочисленным просьбам жителей Самарской области мы рассмотрели вопрос продления срока действия социальных транспортных карт. Их замена на Карту жителя Самарской области началась 1 января этого года и уже более 16 тыс. жителей воспользовались этой возможностью. Чтобы не создавать ажиотаж и огромные очереди накануне новогодних праздников, было принято решение продлить срок действия соцкарт. Тем не менее, хочу обратиться к самарцам с просьбой не затягивать процесс замены и не оставлять все на последний момент», — прокомментировал врио заместителя председателя Правительства Самарской области Константин Пресняков.