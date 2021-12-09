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Дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в первом квартале 2022 года

9 декабря 2021 09:20
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Дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в первом квартале 2022 года

Дефицит автомобилей в дилерских центрах продолжится в первом квартале 2022 года, такой острой нехватки машин в России не было много лет, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

Там рассказали, что падение продаж идет уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше.

О нехватке машин дилеры сообщили еще в августе прошлого года. Одна из основных причин сложившейся ситуации – сниженные объемы производства и поставок из-за мирового дефицита автоэлектроники.

В Минпромторге считают, что проблемы с нехваткой электронных компонентов для автопромышленности в мире в следующем году полностью решены не будут, однако ситуация может стабилизироваться.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых машин в России в текущем году падают с июля.

По оценке аналитического агентства "Автостат", цены на новые автомобили в стране по итогам года в среднем вырастут на 17%, – до 1 млн 960 тыс рублей.

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