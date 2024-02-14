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Через Самарскую область будут курсировать два новых поезда в Симферополь и Севастополь

14 февраля 2024 11:17
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Через Самарскую область будут курсировать два новых поезда в Симферополь и Севастополь.

Частная железнодорожная компания «Гранд Экспресс» опубликовала график движения пассажирских перевозок на летний сезон 2024 года.

Два региональных маршрута проходят через Самарскую область. Так, жители региона смогут добраться на летний отдых на круглогодичном поезде «Пермь – Симферополь», который курсирует между городами дважды в неделю, а также на еженедельном составе «Челябинск – Севастополь». Остановки предусмотрены в столице региона, а также в Сызрани, сообщает «Самарское обозрение».

Билетов в Севастополь пока нет. Съездить же в Симферополь стоит 4,1 тыс. рублей в плацкарте и 9,3 тыс. в купе. На майские праздники цены подрастут. Плацкарт обойдется в 6,1 тыс. рублей, купе – 7-8 тыс., пишет Самара Город | Новости Самары

 

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