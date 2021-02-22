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Часть улицы XXII Партсъезда закроют на время строительства развязки на Ново-Садовой

22 февраля 2021 10:29
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Часть улицы XXII Партсъезда закроют на время строительства развязки на Ново-Садовой

В Самаре на время масштабных работ по строительству развязки на Ново-Садовой ограничат движение и на других улицах. По крайней мере, относительно улицы XXII Партсъезда такое решение уже приняли. Неудобства придется терпеть несколько лет, пока подрядчики Минтранса не построят двухуровневую развязку.

— Схема движения изменится на дорогах в границах Московского шоссе, Гастелло, Советской Армии, Солнечной и Ново-Вокзальной. Уже принято окончательное решение по двум улицам, которые носят название XXII Партсъезда. Они обе односторонние. По одной из них сейчас автомобилисты могут выезжать на Ново-Садовую, по второй — двигаться в сторону Солнечной. Так вот первая фактически будет закрыта — по ней нельзя будет выехать на Ново-Садовую после перекрытия основного хода дороги. Вторая продолжит работать в том же режиме, то есть для выезда на Солнечную. Причем повернуть на нее сможет только тот транспорт, который едет в сторону центра города. Только так нам удастся сократить пробки, — рассказал Артём Кудашев.

По его словам, также планируется изменить режим работы светофора на пересечении улиц Шверника и Солнечной — будет больше времени для поворота налево. Это облегчит путь домой жителям ЖК на Солнечной, 5-й и 6-й просек, пишет 63.ру.

— Но, конечно, это будет в ущерб транспорту, который едет в прямом направлении по Солнечной. Похожая ситуация сейчас есть на Московском шоссе — Потапова. Мы всё прекрасно понимаем, но из двух зол всегда выбираем меньшее. Приоритет всегда отдается основным улицам и тому направлению, которое конкретно в этот час используют автомобилисты, — объяснил полицейский.

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