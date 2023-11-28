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C 1 декабря водителей в России начнут штрафовать за использование летней резины

28 ноября 2023 09:27
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C 1 декабря водителей в России начнут штрафовать за использование летней резины

Об этом предупредил адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Мамонов.

За эксплуатацию автомобиля с шинами не по сезону положен штраф в 500 рублей, рассказал юрист. По словам Мамонова, наказание за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, было в КоАП и ранее. Однако в новом постановлении правительства уточнили перечень нарушений.

«Ранее в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации глава, посвященная колесам и шинам, содержала довольно общие требования к их размерности, глубине протектора и физическим повреждением. Теперь же указанные требования стали более объемными и конкретизированными», — пояснил эксперт.

Ранее россиянам дали советы по защите автомобиля от поломок зимой. В холодное время года водителям следует проверять состояние тормозной системы: передние и задние оси должны одинаково эффективно срабатывать при остановке авто, а колеса одной оси — включаться в работу одновременно и с одинаковыми усилиями, пишет Лента.

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