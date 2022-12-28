Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге возобновит выпуск автомобилей

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Завод Toyota в Шушарах под Петербургом после 15 лет работы прекратил производство в России в сентябре 2022 года. Японские собственники уходят, но завод возобновит работу, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Решение по дальнейшей судьбе завода Toyota "на выходе". После остановки производства завод в Санкт-Петербурге прошел процедуру консервации. И сейчас Минпромторг совместно с петербургским правительством прорабатывает возможные варианты дальнейшего развития и целевого использования производственной площадки. Скорее всего, это будет выпуск автомобилей. Насчет того, каких именно, пока решение не принято", – заявил Мантуров в интервью ТАСС.

По его словам, японцы уходят без опциона на обратный выкуп, как это сделали собственники "АвтоВАЗа" и другие иностранные автопроизводители на своих заводах в России.

"Думаю, что вряд ли", – ответил Мантуров о возможности обратного выкупа.

Завод простаивал последние месяцы из-за нарушения поставок комплектующих. Уволенным сотрудникам предложат не менее 12 окладов. Завод заработал в 2007 году, ежегодно выпускал в России до 100 тыс. автомобилей Camry и RAV4. Инвестиции в этот проект составили 5 миллиардов рублей, пишет Смотрим.