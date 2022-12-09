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Бывший завод Nissan возобновит производство под управлением АВТОВАЗа

9 декабря 2022 12:40
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Бывший завод Nissan возобновит производство под управлением АВТОВАЗа

Управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге, который сейчас принадлежит ФГУП «НАМИ», будет АВТОВАЗ. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что производство на предприятии планируется начать в 2023 году. Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказывал, что компания ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке автомобилей иностранных брендов, пишет агентство «Прайм».

Напомним, 11 октября исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») были переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием. В рамках договоренностей АВТОВАЗ взял на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.

По словам директора по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергея Новосельского, Nissan довольно долго стремился сохранить бизнес в России, но причины принятого в итоге решения об уходе понятны. В основе – политика, которая, как бы ее ни пытался обходить бизнес, неизбежно влияет на экономику. Невозможность выстраивания нормальной логистики, ввоза комплектующих, запчастей и готовых автомобилей из-за санкций – все это влияет на решение вести или не вести бизнес в России. Кроме того, Nissan – часть альянса, один из участников которого уже вышел из нашей страны, поэтому уход Nissan был лишь вопросом времени. Напомним, производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге началось в 2009 году. Размер инвестиций в строительство предприятия мощностью 50 тыс. автомобилей в год составил 200 млн долларов, в запуск второй очереди (2014 год) компания вложила еще 167 млн евро. В настоящее время производственная мощность завода позволяет выпускать до 100 тыс. автомобилей в год. До последнего времени на предприятии выпускались три модели – кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, производство которых было остановлено с 14 марта в связи с перебоями поставок комплектующих, пишет Автостат.

Теги: Автоваз

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