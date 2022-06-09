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Большинство самарцев не будут покупать авто без подушек

9 июня 2022 09:55
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Большинство самарцев не будут покупать авто без подушек

В России разрешили выпускать упрощенные машины с низкими нормами экологии и безопасности. Теперь можно производить авто даже класса «Евро-0» и без подушек безопасности. Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос и выяснил, важно ли для автолюбителей наличие подушек безопасности в машине

По результатам опроса, большинство самарцев (56%) не будут покупать автомобиль без подушек. При этом 39% считают, что такая система безопасности нужна, но если придется, то готовы купить машину и без нее. А 5% автолюбителей региона ответили, что подушки для них не важны.    

В среднем по стране 61% опрошенных не собираются быть владельцами машин без «аэрбегов». Больше всего за безопасность переживают автолюбители Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы — тут более 70% водителей не готовы покупать машины без подушек. А в Амурской области и Забайкальском крае, напротив, больше всего согласных приобретать машины без «аэрбегов» — таких автолюбителей свыше половины (57%). 

Всероссийский опрос проводился с 30 мая по 6 июня 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие почти  11 тысяч человек из 80 регионов РФ. 

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