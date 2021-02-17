Больше трети самарцев признали, что были несправедливо оштрафованы ГИБДД

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Автомобильный сайт «Дром» провел всероссийский опрос среди автолюбителей «Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?» По его результатам 37,7% из опрошенных самарцев признались «Да, и пришлось платить». А 23%, напротив выбрали вариант «Нет, даже «отпускали» за мелкие нарушения». При этом 20,5% жителей Самарской области всегда штрафовали объективно.

Убедили инспектора в несправедливости предписания – 4,1% автовладельцев Самарской области, а убедили инспектора в несправедливости предписания – 11,5% автовладельцев. Кроме того, 3,3% водителей сказали, что их вообще ни разу не штрафовали.

Согласно всероссийскому исследованию больше всего несправедливых штрафов выписывали в республиках Татарстан и Саха (Якутия). Вариант ответа «Да, и пришлось платить» здесь набрали 52% и 47,2% соответственно. А вот отпускали за мелкие нарушения сотрудники ГИБДД чаще в Пермском крае и Бурятии. Об этом рассказали по 39,5% опрошенных в этих регионах. В Ленинградской же области в 2,5 раза чаще удавалось юридически доказать свою правоту, вариант ответа «Да, но я победил в суде» набрал 10% голосов.

«Если с сотрудником вежливо общаешься, то и диалог строится нормальный... Давненько уже не встречались «гаишники», которые у дороги стояли бы ради «шальных» денег и развода», – поделился участник опроса из Благовещенска, с его комментарием согласилось 627 человек.