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Более половины россиян готовы пересесть с общественного транспорта на самокаты и гироскутеры

19 апреля 2021 11:59
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Более половины россиян готовы пересесть с общественного транспорта на самокаты и гироскутеры

Каждый шестой россиянин хотя бы раз в жизни катался на модных сейчас электросамокатах или гироскутерах, выяснили дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» и портал «Рамблер». При этом 13% считают, что активным любителям таких средств передвижения необходима страховая защита. С 19 по 25 мая полис по программе «Защита от травм» можно оформить со скидкой 25% в СберБанк Онлайн и в отделениях СберБанка по всей стране.

Опрос, в котором приняли участие 2,5 тыс. респондентов со всей России, показал, что на элетросамокатах и гироскутерах сейчас катаются 16% россиян. При этом 3% из них передвигается таким способом постоянно, включая поездки на работу или учебу, а 2% катаются не реже раза в неделю. Еще 13% респондентов пока не успели опробовать электросамокаты, но очень хотят это сделать.

Большинство опрошенных (66%) берут электросамокаты и гироскутеры на прокат. 12% собираются в ближайшее время купить собственное популярное средство передвижения, а каждый пятый (20%) обзавелся им, как только оно вошло в моду. Стремление владеть собственным самокатом или гироскутером объясняется тем, что более половины респондентов (59%) хотели бы постоянно использовать это средство передвижения вместо общественного транспорта.

Правда, пока так делают только 5% россиян. По 24% опрошенных готовы были бы пересесть на самокаты и гироскутеры, если бы для них была создана подходящая инфраструктура (специальные дорожки, зарядные станции и т.д.), или если бы в России круглый год была теплая погода. Еще 6% согласны добираться до работы таким образом, если поездка будет занимать не более 30-40 минут.

78% россиян утверждают, что никаких неприятностей при катании на самокатах и скутерах с ними не случалось. Постоянно падают только 4% респондентов, сталкивались с пешеходами или другими катающимися 3% опрошенных. Несмотря на это треть респондентов (31%) считают такие средства передвижения опасными. 42% отмечают, что кататься надо осторожно, соблюдая правила безопасности.

"Каждый седьмой участник опроса (13%) считает, что людям, которые активно катаются на электросамокатах и гироскутерах, лучше приобрести страховую защиту от несчастных случаев. Полис действительно позволяет быстро получить помощь в случае травмы и компенсировать расходы на лечение. При желании оформить его можно только на сезон активного катания, поскольку в СберБанк Онлайн на «Защиту от травм» можно оформить подписку", - Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка

Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписку на «Защиту от травм» можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Периодичность платежей по подписке — раз в месяц, в квартал или в год. Страховая защита на месяц обойдётся в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют от 400 тыс. до 1 млн рублей.

 

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