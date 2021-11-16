Более 60% жителей Самарской области заявили об улучшении качества дорог в последние годы

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила, как россияне оценивают качество дорог в своих регионах. В целом лишь 11% россиян оценили качество дорог на максимальные пять баллов, еще 38% поставили дорогам четыре балла, 31% - тройку, 14% - двойку, 6% - единицу. Средняя оценка качества российских дорог – всего 3,3 балла.

Среди жителей Самарской области 5 баллов дорогам в своем регионе поставили 2%, еще 25% поставили четыре балла, 35% оценили дороги на тройку, 26% - на двойку. В среднем дороги в Самарской области заработали 2,8 балла из пяти.