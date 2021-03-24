Более 500 дополнительных поездов планируется назначить на майские праздники

101

С 27 апреля по 12 мая АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») планирует назначить более 500 дополнительных поездов дальнего следования. Они будут обеспечивать перевозки пассажиров на самых востребованных направлениях.

Дополнительные поезда будут курсировать в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском, Кировом, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском и другими городами.

Из Санкт-Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров и Брянск.

Также дополнительные поезда планируется назначить на направлениях Киров – Нижний Новгород, Ярославль – Мурманск, Ростов-на-Дону – Волгоград, Владикавказ – Адлер, Екатеринбург – Оренбург и т. д.

Кроме того, в период майских праздничных дней на ряде направлений традиционно будут увеличены составы уже курсирующих поездов.

Пиковыми датами выезда пассажиров на майские праздники ожидаются 30 апреля и 7 мая, а в обратном направлении – 3 и 10 мая. В настоящее время в расписании уже появилось более 100 дополнительных поездов, в ближайшие дни в системе продаж билетов станут доступны и другие.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».