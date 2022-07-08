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Беспилотных грузовиков между Москвой и Питером станет больше

8 июля 2022 13:58
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Беспилотных грузовиков между Москвой и Питером станет больше

Минпромторг РФ сообщил о планах по запуску беспилотного грузового сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.

Как рассказал в пятницу руководитель Минпромторга Денис Мантуров, "КамАЗ" в 2023 году намерен запустить на трассу М-11 "Нева" 5 беспилотных грузовиков. В следующем году их число может вырасти до 50, пишет ТАСС.

Сейчас грузовики могут двигаться по М-11 в рамках экспериментального правового режима.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов также заявлял, что беспилотные грузовики начнут перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом в 2023 году, пишет Смотрим.

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