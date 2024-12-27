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Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в 7 городов России

27 декабря 2024 13:51
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Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в 7 городов России

Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейсы в 7 городов России, говорится в сообщении авиакомпании.

Приостановлены рейсы в:

  • Минеральные Воды;
  • Сочи;
  • Волгоград;
  • Уфу;
  • Самару;
  • Грозный;
  • Махачкалу.

Решение принято с учетом «результатов предварительного расследования» катастрофы ее самолета Embraer 190 и «возможных рисков» для полетов, сообщили в авиакомпании. Рейсы приостановлены с 28 декабря до завершения окончательного расследования. В авиакомпании указали также, что приостановка рейсов была принята на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана, пишет РБК. 

Embraer AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Актау в Казахстане днем 25 декабря. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа), 29 выжили. На борту было 16 россиян, из них девять погибли. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана.

В столице Чечни самолет направили на запасной аэродром в Махачкалу из-за тумана. Но затем было принято решение попытаться сесть в Актау. В Росавиации и Azerbaijan Airlines основной версией крушения назвали столкновение с птицами. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщал, что экипаж передавал данные о взрыве кислородного баллона на борту незадолго до крушения.

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