АвтоВАЗ заявил о локализации автомобилей на 90%

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Средний уровень локализации по модельному ряду Lada превышает 90%, в 2024 году АвтоВАЗ решил ряд важных вопросов по технологическому суверенитету своей продукции. Об этом пресс-служба компании сообщила 15 ноября по итогам заседания совета директоров, в котором приняли участие первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

В компании рассказали, что по итогам текущего года АвтоВАЗ выпустит 500 тыс. автомобилей Lada, несмотря на продолжающееся внешнее санкционное давление.

«Для российского бренда этот объем является очередным максимальным показателем за последние 10 лет. Второй год подряд АвтоВАЗ обеспечивает безубыточность и финансовую стабильность», — заявил автопроизводитель.

В рамках заседания была одобрена инвестиционная программа АвтоВАЗа на следующий год — согласно плану, она превысит 45 млрд рублей. Основной объем этих средств пойдет на реализацию опытно-конструкторских работ по автомобильным проектам, силовым агрегатам, а также на развитие мощностей. Утвержденный план производства на 2025 год предполагает выпуск 500 тыс. автомобилей.

Как подчеркнули на АвтоВАЗе, в компании рассчитывают, что «автопром страны будет развиваться на основополагающем принципе государственной политики, где уровень бюджетной поддержки будет зависеть от фактически достигнутых уровней локализации», пишут "Известия".