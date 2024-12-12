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АвтоВАЗ выпустит 12 новых модификаций и моделей до 2030 года

12 декабря 2024 13:39
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АвтоВАЗ выпустит 12 новых модификаций и моделей до 2030 года

До 2030 года АвтоВАЗ планирует выпустить 12 новых модификаций и моделей, включая новое семейство Lada Iskra и кроссовер на базе Lada Vesta. Об этом 12 декабря рассказал глава автокомпании Максим Соколов, передает корреспондент «Известий» с предприятия производителя в Тольятти.

«До 2030 года мы планируем запустить порядка 12 новых модификаций и моделей, и мы подтверждаем эти планы. Если бы мы не были гибкими, то мы не смогли бы принять быстрых управленческих решений. Мы реагировали на вызовы точки зрения санкционного давления и выхода акционеров, владеющих большинством предприятий наших поставщиков. Сегодня в линейке поставщиков более 1600 предприятий, на которых трудятся 500 тыс. человек, и мы осознаем огромную ответственность, которую несет АвтоВАЗ как флагман отечественного автопрома», — сказал Соколов.

Топ-менеджер подтвердил, что совет директоров АвтоВАЗа установил план в 500 тыс. выпущенных автомобилей в 2025 году. Его реально реализовать, учитывая, что сейчас с конвейера каждые 25 секунд сходит по новому автомобилю. Впрочем, как отметил Соколов, вопрос в будущем рынка, который зависит от макроэкономических и геополитических факторов. Сейчас фиксируется снижение рынка на 30%.

«Китайские компании как пираньи в нашем пруду устроили между собой грызню за наш сектор. То, что мы до сих пор держим около 30% рынка, это большое достижение. Но это в количестве проданных автомобилей. А если говорить о деньгах, то нам принадлежит всего 10% рынка. Если рынок сузится, мы будем подстраиваться. Утильсбор пока не работает, китайский автопром завез около 500 тыс. авто, и они пока давят на наш рынок. Когда их разберут, будем биться в открытую — с учетом тех барьеров, которые обоснованно поставлены таможенно-тарифной политикой и утильсбора. И тогда мы переключим конвейеры на другую скорость», — объяснил глава АвтоВАЗа.

Теги: Автоваз

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