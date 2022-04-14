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АВТОВАЗ снова назван легендарным брендом России

14 апреля 2022 11:47
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АВТОВАЗ снова назван легендарным брендом России

12 апреля 2022 года в Москве состоялось торжественное награждение победителей народного голосования «50 легендарных брендов 2021». АО «АВТОВАЗ» в третий раз удостоился престижной премии от Медиагруппы «Комсомольская правда» в номинации «Наши легенды». 

Народный проект «50 легендарных брендов» был запущен по инициативе редакции издательского дома «Комсомольская правда» в 2019 году. Цель проекта – определить бренды, которые можно считать символами России. Каждый год читатели и радиослушатели «Комсомольской правды» в течение нескольких месяцев выбирают и голосуют за компании и торговые марки, появившиеся еще при царской России или СССР и функционирующие на рынке по настоящее время.

В 2021 году к проекту присоединилось более 5 738 552 пользователей, а общее число заявленных на премию символов России достигло 2000 единиц. До этапа голосования дошли лишь 97 претендентов. Из них читателям и радиослушателям «Комсомольской правды» предстояло выбрать 50. За АО «АВТОВАЗ» было отдано почти 60 000 голосов. В абсолютном зачете компания вошла в топ-20.

Теги: Автоваз

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