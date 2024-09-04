АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva Legend перед обновлением

Я нашел ошибку
Главные новости:
Центр будет обучать студентов по двум модулям «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы военной подготовки».
В СамГМУ начал работу Учебный центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности
6 сентября в Центре Труда и Отдыха "Станкозавод" состоится открытие выставки «Промышленное наследие»
За звание лучших боролись 4 команды - спортсмены из Владивостока, Балаково, Октябрьского и Тольятти.
В Тольятти прошел первый этап командного Кубка России по спидвею
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
5 и 6 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки до -2С
В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с фронтовиком Александром Любимовым.
«Герои нашего времени»: самарские школьники встретились с ветераном Великой Отечественной войны, который в этом году отмечает столетний юбилей
4 сентября также стало известно, что умер отец Павла и Валерия Буре, Владимир Буре. Он скончался в Майами на 74-м году жизни.
Умер Александр Фетисов, отец двукратного чемпиона ОИ Вячеслава Фетисова
Говоря о достоинствах новой техники, водитель подчеркнул: в ней присутствует все, что необходимо для комфортной работы.
В Самаре на городские маршруты выйдут 69 новых автобусов российского производства
Вся поступившая информация тщательно проверяется. В отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры.
Сообщить о неправомерных действиях: в ГУФССП СО работает «телефон доверия»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-1.39
EUR 97.81
-1.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Герои нашего времени»: самарские школьники встретились с ветераном Великой Отечественной войны, который в этом году отмечает столетний юбилей
В Самаре для посетителей зоопарка проведут экскурсию «Животный мир России и Самарской области»
Самарцев приглашают на открытие выставки «Промышленное наследие»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva Legend перед обновлением

4 сентября 2024 12:50
173
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva Legend перед обновлением

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva Legend во всех комплектациях, в прайс-листах все версии исполнения получили пометку «не производится». Как сообщил портал «Лада.Онлайн» 3 сентября, это связано с плановым обновлением классического внедорожника.

В пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что планируется обновление комплектаций и добавление новых опций, подробности о них компания расскажет позже. Несмотря на временную приостановку выпуска «Нивы», на складах дилеров остается достаточный запас автомобилей.

В июне глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказывал, что в этом году на автомобилях Lada Niva Legend появится фронтальная подушка безопасности для водителя. А на модели Niva Travel пассажирская подушка будет предложена в качестве опции. Соколов отмечал, что для оснащения классической «Нивы» подушкой безопасности пришлось провести множество испытаний и тестов, поскольку «руль — очень сложный механизм», пишут "Известия". 

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«АвтоВАЗ» четвертый раз за год поднял цены на автомобили
15 августа 2024, 10:33
«АвтоВАЗ» четвертый раз за год поднял цены на автомобили
Первый раз в 2024 году цены на автомобили Lada  пересматривали  в мае. Новости компаний
1270
Чтобы принять участие, необходимо посетить не менее 9 домашних матчей «Крыльев» в РПЛ и Кубке России до конца 2024 года.
07 августа 2024, 15:35
«Крылья Советов» совместно с АВТОВАЗом разыгрывают комфортабельный автомобиль LADA Vesta
Чтобы принять участие, необходимо посетить не менее 9 домашних матчей «Крыльев» в РПЛ и Кубке России до конца 2024 года. Футбол в Самаре
1696
АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили в августе
30 июля 2024, 11:52
АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили в августе
Цены на большинство модификаций Lada Vesta уже корректировали в июле, по новым прайс-листам суммы останутся прежними. Транспорт
1937
В центре внимания
Говоря о достоинствах новой техники, водитель подчеркнул: в ней присутствует все, что необходимо для комфортной работы.
4 сентября 2024  15:28
В Самаре на городские маршруты выйдут 69 новых автобусов российского производства
163
На должность начальника ГУ МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Аникин Сергей Петрович
4 сентября 2024  14:03
На должность начальника ГУ МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Аникин Сергей Петрович
192
В Самаре открыли движение по Чернореченской после ремонта
4 сентября 2024  14:00
В Самаре открыли движение по Чернореченской после ремонта
169
Первые 69 новых автобусов прибыли в Самару
4 сентября 2024  13:55
Первые 69 новых автобусов прибыли в Самару
230
Самарские производители приняли участие в международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024
4 сентября 2024  13:48
Самарские производители приняли участие в международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024
285
Весь список