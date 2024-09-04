АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva Legend перед обновлением

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АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva Legend во всех комплектациях, в прайс-листах все версии исполнения получили пометку «не производится». Как сообщил портал «Лада.Онлайн» 3 сентября, это связано с плановым обновлением классического внедорожника.

В пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что планируется обновление комплектаций и добавление новых опций, подробности о них компания расскажет позже. Несмотря на временную приостановку выпуска «Нивы», на складах дилеров остается достаточный запас автомобилей.

В июне глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказывал, что в этом году на автомобилях Lada Niva Legend появится фронтальная подушка безопасности для водителя. А на модели Niva Travel пассажирская подушка будет предложена в качестве опции. Соколов отмечал, что для оснащения классической «Нивы» подушкой безопасности пришлось провести множество испытаний и тестов, поскольку «руль — очень сложный механизм», пишут "Известия".