АВТОВАЗ принял участие в «Большой промышленной неделе» в Узбекистане

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АВТОВАЗ принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя», проходившей в Ташкенте с 5 по 7 апреля 2021 года.

На открытии мероприятия присутствовали министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

На официальном стенде LADA, организованном при поддержке локального партнера АВТОВАЗа – компании Roodell, были представлены автомобили LADA Vesta SW Cross, LADA XRAY Cross, LADA Largus Cross и LADA NIVA Travel.

Отметим, что в 2020 году в Узбекистане было продано более 5000 автомобилей LADA через дилерскую сеть Roodell, включающую 16 дилерских центров по всей стране.