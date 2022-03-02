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«АвтоВАЗ» прекратил сборку Lada на Украине

2 марта 2022 13:31
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«АвтоВАЗ» прекратил сборку Lada на Украине

Российская компания «АвтоВАЗ» остановила производство и поставки машинокомплектов для Запорожского автомобильного завода (ЗАЗ). Об этом 2 марта сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителя предприятия.

Отмечается, что главным препятствием к дальнейшему присутствию Lada на украинском рынке могут быть политические причины. По состоянию на середину 2021 года, на Украине функционировали 39 дилерских центров Lada, семь из которых располагались в Киеве. На заводе в Запорожье выпускались автомобили Lada и Renault, а также модели Kia из машинокомплектов.

На украинском рынке официально продавались четыре модели Lada — седан Vesta и универсал Vesta SW Cross, седан и лифтбек Granta, хетчбэк XRay.

11 февраля «АвтоВАЗ» заявил, что не планирует выпускать новое поколение модели Lada Granta, а на его замену придет совершенно новое семейство автомобилей B-класса с собственным названием, пишут "Известия".

Теги: Автоваз

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