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АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили в августе

30 июля 2024 11:52
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АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили в августе

АвтоВАЗ планирует пересмотреть цены на большинство своих моделей 14 августа. Об этом 29 июля сообщает «Журнал Авто.ру», со ссылкой на новые прайс-листы, с которыми уже ознакомили дилеров.

Так, седаны и лифтбэки Lada Granta подорожают на 15,5–16,5 тыс. рублей. Четырехдверка в комплектации Classic’24 будет стоить от 926,5 тыс. рублей, в комплектации Comfort’24 Plus с «автоматом» — от 1,29 млн рублей. Lada Granta Sportline подорожает на 21,5 тыс. рублей, прибавку в 46,5 тыс. рублей получит универсал Granta Cross Quest.

Lada Niva Legend в начальной комплектации по-прежнему будет стоить 981 тыс. рублей, а Niva Travel подорожает на 41,5 тыс. рублей (до 1,31 млн рублей).

Цены на большинство модификаций Lada Vesta уже корректировали в июле, по новым прайс-листам суммы останутся прежними. При этом Lada Largus подешевеет на 3,5 тыс. рублей, пишут "Известия".

Ранее, 26 июля, сообщалось, что АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска, который будет проходить с 29 июля по 18 августа. В течение этих трех недель на АвтоВАЗе и дочерних предприятиях пройдут работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования, а также по улучшению условий труда.

Теги: Автоваз

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