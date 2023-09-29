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"АвтоВАЗ" планирует начать производство новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в этом году совместно с партнерами из дружественных стран, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.

"Мы нацелены на запуск второй модели в Петербурге на рубеже 2023-2024 годов", – сказал руководитель.

Первую модель – Lada X-Cross 5 – начали собирать в июне текущего года на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. "АвтоВАЗ" не раскрывает не раскрывает партнеров из дружественных стран.

"АвтоВАЗ" начал переговоры с новыми партнерами в прошлом году. Тогда президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24" анонсировал начало выпуска машин Lada на заводе в Санкт-Петербурге во втором полугодии 2023 года.

Завод Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") в Санкт-Петербурге был открыт в июне 2009 года. На нем выпускались такие модели, как Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai и Nissan Terrano. Расчетная мощность предприятия достигала 100 тысяч автомобилей в год.

В ноябре 2022 года японский холдинг передал свои российские активы научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту "НАМИ" (подведомственному Минпромторгу). В начале декабря глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ", пишет Смотрим.