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АВТОВАЗ оснастит автобусы рециркуляторами воздуха

26 июля 2021 13:40
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АВТОВАЗ оснастит автобусы рециркуляторами воздуха

АВТОВАЗ оснастит городские автобусы, привлекаемые для доставки сотрудников предприятия на работу и обратно домой, рециркуляторами воздуха. Устройства, оснащенные системой обеззараживания воздуха, позволят дополнительно защитить коллектив Компании во время пандемии.

Всего рециркуляторами будет оснащено 175 автобусов. Для каждого из них предусмотрена установка двух устройств, достаточных для обеззараживания салона автобуса. Завершение работ запланировано в первой половине сентября.

Вне задач по перевозке коллектива АВТОВАЗа данные безопасные автобусы продолжат обслуживание городской маршрутной сети по перевозке жителей города.

Отметим также, что на предприятии продолжают строго соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

 

Теги: автобусы Автоваз рециркулятор

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