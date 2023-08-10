"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на бюджетные версии машин

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"АвтоВАЗ" не планирует поднимать стоимость на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей, но допускает корректировку цен на некоторые дорогие комплектации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что "АвтоВАЗ" планирует поднять цены на все свои модели с 20 августа. По его данным, в дилерских центрах в настоящее время есть дефицит некоторых Lada из-за отсутствия определённых элементов для автомобилей.

"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады Гранты" так и останется ниже 700 тысяч рублей. Возможна некоторая корректировка цен по более оснащённым модификациям, прежде всего, в связи с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы", - прокомментировали в компании.