«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta, работающей на газе и бензине

Я нашел ошибку
Главные новости:
Как отличить грипп от коронавируса
Как отличить грипп от коронавируса
Самарский фехтовальщик выиграл Всероссийские соревнования по рапире среди мужчин
Самарский фехтовальщик выиграл Всероссийские соревнования по рапире среди мужчин
билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам
билайн бизнес и Техномер будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам
В Волжском районе двое пострадали в ДТП
В Волжском районе двое пострадали в ДТП
Сотрудники Самарской Госавтоинспекции всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения
Сотрудники Самарской Госавтоинспекции всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения
Депутаты «Единой России» поздравили фронтовиков Самарской области с новогодними праздниками
Депутаты «Единой России» поздравили фронтовиков Самарской области с новогодними праздниками
Химики Самарского политеха разработали метод синтеза нового вещества
Химики Самарского политеха разработали метод синтеза нового вещества
Пресечена противоправная деятельность бывшего начальника ОУР ОП №9 УМВД России по г. Самаре
Пресечена противоправная деятельность бывшего начальника ОУР ОП №9 УМВД России по г. Самаре
Наверх
Самара  -21 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.02
-0.59
EUR 74.14
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta, работающей на газе и бензине

12 января 2023 11:49
136
«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta, работающей на газе и бензине

Российский автопроизводтель «АвтоВАЗ» совместно с партнером ООО «АТС-АВТО» объявил о начале производства и продаж битопливной модификации седана LadaGranta. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«ГБО монтируется на седаны Lada Granta во всех комплектациях с кондиционером. Lada Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан. Конструкция ГБО безопасна: предохранитель и скоростной клапан, встроенные в газовый баллон, исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что газовый баллон монтируется в багажнике. Средний расход газа – 6,1 куб.м. на 100 км. Lada Granta с газобаллонным оборудованием может проехать на одной заправке 1000 км. Доплата за установку оборудования составляет 45 тыс. руб., пишет Газета.

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Продажи автомашин АВТОВАЗа снизились на 46% в 2022 году
10 января 2023, 14:45
Продажи автомашин АВТОВАЗа снизились на 46% в 2022 году
В 2022 году официальными дилерами LADA реализовано 188 645 автомобилей. Новости компаний
524
"АвтоВАЗ" утвердил инвестпрограмму на почти 40 млрд руб. на 2023 год
27 декабря 2022, 10:25
"АвтоВАЗ" утвердил инвестпрограмму на почти 40 млрд руб. на 2023 год
По итогам 2022 года "АвтоВАЗ" планирует получить прибыль, вопреки прогнозам об огромных убытках. Новости компаний
1003
Президент АВТОВАЗа поблагодарил власти за поддержку
20 декабря 2022, 13:49
Президент АВТОВАЗа поблагодарил власти за поддержку
Президент АВТОВАЗа подчеркнул, что автозаводы и поставщики не остались один на один со своими проблемами Новости компаний
1245
В центре внимания
Территория неравнодушных людей: Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
12 января 2023  12:14
Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
117
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
12 января 2023  11:35
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
136
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
12 января 2023  09:52
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
408
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь
11 января 2023  13:44
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь после пожара
467
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присваивается Леониду Михельсону
11 января 2023  10:40
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Леониду Михельсону
338
Весь список